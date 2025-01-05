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Два факта загрязнения берега мазутом выявили в Крыму

МЧС: в Крыму выявили два факта загрязнения берега мазутом
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Алексей Майшев/РИА Новости

Два факта загрязнения берега после разлива мазута в Черном море выявили в Крыму. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье продолжаются, отметили в ведомстве.

«В Крыму выявлены два факта незначительного загрязнения берега. За сутки очищено свыше восьми километров», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают более 200 человек и 54 единицы техники.

В МЧС также рассказали, что в акватории Керченского пролива обследовано более 809 кв. км. Нефтепродукты были выброшены на некоторые участки берега из-за сильного ветра и волн.

В Анапе и Темрюкском районе к данному моменту удалось собрать более 96000 тонн загрязненного грунта, добавили в ведомстве.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее сообщалось, что мазут дошел до виллы певицы Алсу под Севастополем.

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