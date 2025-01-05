Два факта загрязнения берега мазутом выявили в Крыму

Два факта загрязнения берега после разлива мазута в Черном море выявили в Крыму. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье продолжаются, отметили в ведомстве.
«В Крыму выявлены два факта незначительного загрязнения берега. За сутки очищено свыше восьми километров», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работают более 200 человек и 54 единицы техники.
В МЧС также рассказали, что в акватории Керченского пролива обследовано более 809 кв. км. Нефтепродукты были выброшены на некоторые участки берега из-за сильного ветра и волн.
В Анапе и Темрюкском районе к данному моменту удалось собрать более 96000 тонн загрязненного грунта, добавили в ведомстве.
5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.
Ранее сообщалось, что мазут дошел до виллы певицы Алсу под Севастополем.