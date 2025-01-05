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В Карелии шесть туристов пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом

В Карелии перевернулся автобус с туристами
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МЧС Республики Карелия

В Карелии произошло ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщает глава Минздрава региона Михаил Охлопков в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел недалеко от поселка Ляскеля. Транспорт с путешественниками двигался по дороге, но в какой-то момент перевернулся.

Количество пострадавших уточняется, на данный момент известно о шести пассажирах, которые получили травмы. Из них четверых отправили в медицинское учреждение города Сортавала, двоих – в Питкярантскую ЦРБ.

Медики диагностировали у пострадавших переломы конечностей и травмы грудной клетки. Известно, что в больницы попали туристы из Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. Всего в автобусе было 43 человека.

«Минздрав подготовил вертолет санитарной авиации и подготовил резерв востребованных специалистов для экстренного вылета в случае необходимости», – поделился Охлопков.

На данный момент на месте работают три кареты скорой помощи из Питкярантской больницы и две бригады из Сортавалы.

Ранее в Алтайском крае пять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом.

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