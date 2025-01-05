В Подмосковье задержали молодых людей, подозреваемых в поджоге электропоездов

Сотрудники полиции задержали двух юношей, которые подозреваются в поджоге электропоездов в Лобне и Дмитрове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

В ведомстве пояснили, что подозреваемых задержали при поддержке ФСБ и ОМОН в Подмосковье по месту жительства. Ими оказались молодые люди 2004 и 2001 годов рождения.

Задержанные рассказали, что они подожгли поезда в ночное время по указанию неустановленного куратора. Сперва, по их словам, они попытались поджечь один электропоезд. Однако огонь самоликвидировался, в результате чего они совершили вторую попытку поджога в другом месте.

По данным МВД, за выполнение работы молодым людям пообещали заплатить более 150 тысяч рублей. Денег при этом они не получили.

В отношении юношей возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале декабря прошлого года правоохранители предъявили обвинение в покушении на террористический акт организованной группой лиц 60-летнему москвичу Сергею Федорову. Житель столицы из-за действий телефонных мошенников сначала лишился своей квартиры, а затем поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Останкино.

Ранее в Петербурге два подростка попытались поджечь ж/д станцию и получили сроки.