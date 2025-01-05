В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми

Сотрудники МЧС спасли пять человек из застрявшей в снегу машины у села Батлаич

В Дагестане сотрудники МЧС спасли из снежной ловушки людей, которые были в застрявшем автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным МЧС, все случилось у села Батлаич, где на смотровой площадке застрял автомобиль с пятью пассажирами, которые не смогли самостоятельно выбраться из снега. На место прибыли пожарные из села Хунзах.

Спасатели помогли людям покинуть застрявший автомобиль и организовали их пересадку в другой транспорт. Затем сотрудники МЧС с помощью троса вытащили машину из снега. Помощь медиков никому не потребовалась, добавили в ведомстве.

До этого в Кингисеппском районе Ленобласти помощь спасателей потребовалась ребенку, который выкатился на тюбинге на лед пруда и едва не ушел под воду. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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