В Ленобласти мальчик катался на тюбинге, вылетел на пруд и едва не провалился под лед

В Ленобласти спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда

В Кингисеппском районе Ленобласти помощь спасателей потребовалась ребенку, который выкатился на тюбинге на лед пруда и едва не ушел под воду. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Инцидент произошел 2 января в Кингисеппе, в экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема.

Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Рязанской области сельчанин спас провалившегося под лед ребенка.