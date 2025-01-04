В Красноярске подросток влетел на тюбинге в камень, катаясь с горки

В Красноярске 16-летний подросток попал в больницу, врезавшись на тюбинге в камень. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Машиностроителей. 16-летний юноша катался на тюбинге с необорудованной горки. Во время спуска «ватрушку» занесло, подросток на полной скорости влетел в камень и ударился головой.

Пострадавшего экстренного госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ему сделали операцию. Подробности о состоянии красноярца неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Ленобласти семилетний мальчик скатился с горки и травмировал позвоночник. Семилетний мальчик пришел в парк вместе с бабушкой и, скатываясь с горки, влетел в ограждение, которое поставлено для защиты. На место вызвали бригаду скорой помощи, ребенка унесли на носилках. Врачи диагностировали у мальчика ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавший лечится дома.

Ранее российский подросток сломал челюсть во время зимних развлечений.