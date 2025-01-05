Россиянам порекомендовали приезжать на Шри-Ланку в любое время года

Посольство Шри-Ланки в РФ призвало туристов приезжать на остров в любое время

Шри-Ланка — всесезонное туристическое направление, поэтому туристам из России можно приезжать на остров для отдыха в любое время года. Об этом РИА Новости сообщил посол республики в РФ Пакир Амза.

«Мы гордо называем себя «благословенная страна», где лето каждый день. Мы готовы принять российских туристов в любое время. Традиционно россияне посещают Шри-Ланку зимой», — сказал дипломат.

Амза отметил, что Шри-Ланка в 2025 году готовится принять у себя не менее 350 тыс. туристов из России.

В 2023 году число туристов из РФ на острове выросло до 197 тыс. По итогам 2024 года ожидается, что их количество достигнет 200 тыс.

«Цель на 2025 год – 350 тыс. человек», — добавил Амза.

Шри-Ланка – государство в Южной Азии, находящееся на одноименном острове, является популярным туристическим направлением у россиян.

В конце декабря полиция Шри-Ланки задержала в международном аэропорту им. Бандаранаике в Коломбо 34-летнего россиянина, который пытался ввезти в страну крупную партию наркотиков.

Ранее в Финляндии таможенники обнаружили 13 кг марихуаны в коробках с печеньем.