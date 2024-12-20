Более сотни нелегальных мигрантов нашли на стройках в Петербурге

В Петербурге на стройках нашли более сотни нелегальных мигрантов

В Петербурге полицейские во время рейда нашли на стройках более сотни нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов проверили ряд строительных объектов в поселке Шушары и на Лермонтовском проспекте на предмет соблюдения миграционного законодательства. В местах компактного проживания иностранцев на пяти стройплощадках проверили более 400 человек.

В результате полицейские выявили более сотни мигрантов, которые находились на территории России нелегально. Их привлекли к административной ответственности и направили материалы в судебные инстанции, где будет решаться вопрос об их выдворении. Также стражи порядка обнаружили двоих недавно натурализированных граждан РФ, которых доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

Ранее стало известно, что экзамен по русскому языку для детей мигрантов будет бесплатным.