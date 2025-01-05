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Россиян предупредили об опасных бытовых привычках

Нарколог Калюжная предупредила об опасности зависимости от гаджетов
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Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала «Ленте.ру», что зависимость от гаджетов и употребление слабоалкогольных напитков по вечерам считаются одними из самых опасных бытовых привычек.

Специалист предупредила, что такие бытовые зависимости могут привести к развитию серьезных психических расстройств.

Она привела в пример исследования, согласно которым среднестатистический человек проводит около семи часов в день за использованием смартфонов и других электронных устройств. Врач назвал это критически большим количеством.

«Постоянная вовлеченность в цифровой мир ведет к ряду физических проблем, таких как потеря сна, ухудшение зрения, боли в шее и спине. Но главное — это воздействие на нашу психику», — подчеркнула врач.

Калюжная отметила, что долгое использование гаджетов связано с ростом тревожных состояний, депрессий и ухудшением когнитивных функций. Это происходит из-за того, что гаджеты вызывают выброс дофамина, и со временем мозг требует все больше такой простой стимуляции. Таким образом человек не может получать удовольствие от обычных вещей.

Другой достаточно распространенной бытовой проблемой является привычка выпивать слабоалкогольные напитки по вечерам. Дело в том, что в их составе есть вещества, которые негативно влияют на организм. Например, из-за пива набирается вес, растет уровень сахара в крови и появляются жировые отложения в области живота. Калюжная предупредила, что даже малые дозы алкоголя увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств сна и депрессивных состояний, если их сделать частью своей повседневной рутины.

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