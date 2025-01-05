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В Германии второй раз за две недели распылили неизвестный газ в ТЦ

Bild: 11 человек пострадали из-за распыления газа в аптеке ТЦ в Германии
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Benjamin Westhoff/Global Look Press

В торговом центре города Геры, расположенного в немецкой Тюрингии, неизвестный мужчина распылил газ раздражающего действия, после чего посетителей эвакуировали, а ТЦ закрыли. Об этом пишет Das Bild.

Как сообщает газета, это произошло в аптеке после 19:00 (21:00 мск) незадолго до закрытия комплекса. В результате пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы. Злоумышленник скрылся с места происшествия. К ТЦ прибыли полицейские и пожарные, последние исключили утечку газа.

Это не первый такой случай. Так, в конце декабря в немецком городе Вальдхайм посетители супермаркета попали в больницу из-за распыления неизвестного газа. Это произошло вечером 28 декабря в магазине Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма. Как рассказали очевидцы и пострадавшие, газ распылили в продовольственном отделе. Посетители супермаркета после случившегося жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей. По данным издания, 15 из них попали в больницу. Из-за инцидента магазин временно закрыли.

Ранее в Петербурге работник предприятия потерял сознание, отравившись неизвестным газом.

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