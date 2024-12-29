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В Германии посетители супермаркета попали в больницу из-за распыления неизвестного газа

Bild: более 40 человек пострадали в супермаркете ФРГ из-за неизвестного газа
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AP

Более 40 посетителей супермаркета в городе Вальдхайме пострадали от неизвестного газа. Об этом сообщила газета Bild.

Неизвестное вещество распылили вечером 28 декабря в магазине Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма. Как рассказали очевидцы и пострадавшие, газ распылили в продовольственном отделе.

Посетители супермаркета после случившегося жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей. По данным издания, 15 из них попали в больницу.

Из-за инцидента магазин временно закрыли для выяснения обстоятельств. Полиция проводит расследование по делу о нанесении травм средней степени тяжести.

До этого в Улан-Удэ семья из трех человек пострадала из-за загоревшейся в квартире елки. Семья успела нарядить елку из синтетических материалов, в том числе украсить ее гирляндами. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание — дерево располагалось рядом с искусственной системой отопления.

Ранее в Дагестане трое детей отравились газом из-за водонагревательной колонки.

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