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Нарколог раскрыл опасные последствия резкого отказа от алкоголя

Нарколог Сиволап: резкий отказ от алкоголя может привести к «белой горячке»
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Konstantin Aksenov/Shutterstock/FOTODOM

Резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для организма, таким как делирия или «белая горячка». Об этом рассказал нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап в интервью «Ленте.ру».

Собеседник издания отметил, что в случае, если алкозависимый человек резко откажется от алкогольных напитков, у него могут развиться эпилепсия или алкогольный делирий, более известный как «белая горячка».

«Мозговые рецепторы, привыкшие к этанолу, перевозбуждены, что и вызывает типичные симптомы синдрома отмены: дрожь в руках, учащенное сердцебиение, потливость, проблемы со сном, тревогу и галлюцинации», — рассказал Сиволап.

Нарколог подчеркнул, что перечисленные последствия — не просто измененные состояния сознания. При «белой горячке» развивается острая мозговая недостаточность, а при эпилепсии массово разрушаются мозговые клетки, указал врач.

Для смягчения отмены алкоголя, а также для того, чтобы избежать осложнений при отказе от алкогольной зависимости, существуют специальные методы фармакологического лечения, и это не капельницы, заключил Сиволап.

До этого врач-психиатр, специалист по патологическим зависимостям Алексей Магалиф рассказал, что алкоголизм начинается тогда, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем. По словам эксперта, алкоголь начинает играть слишком важную роль: встраивается в рабочий и домашний график. Врач добавил, что при алкоголизме алкоголь также обязательно присутствует в выходные дни.

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