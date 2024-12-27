В России призвали вернуть вытрезвители

В России нужно вернуть вытрезвители, потому что пьяные люди могут занимать высокотехнологичную койку, необходимую пациенту в тяжелом состоянии. С таким предложением в беседе с «Москвой 24» выступил нарколог Василий Шуров.

Он также подчеркнул, что финансовую ответственность за нахождение в вытрезвителях нужно переложить на того, кто злоупотребляет спиртным.

«С точки зрения оптимизации работы медицинской системы — это нужно. Раньше еще были последствия: человеку сообщали на работу, он оплачивал пребывание в вытрезвителе», — отметил Шуров, рассуждая о бесплатном лечении в медицинских учреждениях.

Врач-психиатр, специалист по патологическим зависимостям Алексей Магалиф до этого говорил, что алкоголизм начинается тогда, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем. По его словам, алкоголь в жизни таких людей начинает играть слишком важную роль — встраивается в рабочий и домашний график. Врач добавил, что при алкоголизме алкоголь также обязательно присутствует в выходные дни.

Ранее в Госдуме оценили идею отправлять россиян из вытрезвителя на СВО.