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В США встревожились на фоне распространения «химического тумана»

Daily Mail: граждане США напуганы «таинственным туманом»
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые районы США были окутаны «таинственным» туманом, что вызвало беспокойство у местных жителей, которые утверждают, что он имеет «химический» запах, а его воздействие может привести к гриппоподобным симптомам. Об этом пишет издание Daily Mail.

Один из жителей Флориды, где наблюдался этот туман, рассказал изданию, что почувствовал себя плохо после того, как провел на улице в тумане всего 10 минут.

«В течение примерно часа я продолжал чихать, затем снова и снова в течение примерно трех часов, и мои глаза были опухшими. Мне стало очень тепло, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», — рассказал собеседник издания.

Daily Mail также пишет, что эти события имеют жуткие отголоски «Операции Sea-Spray» — так называемого секретного эксперимента по биологическому оружию, проведенного ВМС США еще в 1950 году. Бактерии Serratia marcescens и Bacillus globigii были распылены над районом залива Сан-Франциско с целью определить, насколько уязвимым может быть крупный американский город для атаки с применением биологического оружия.

Некоторые пользователи соцсетей распространили кадры, на которых виден поток частиц, плавающих в тумане, что вызывает опасения, что это не обычное погодное явление, а скорее какое-то биологическое оружие, утверждают пользователи. Более того, некоторые пострадавшие жаловались на необъяснимую потерю энергии, кто-то говорил о запахе серы.

В последнее время в США все больше подвержены влиянию различных теорий заговоров. Так, жители американского города Нью-Джерси заметили в небе светящийся, пульсирующий энергетический шар, после чего местные журналисты сняли на видео странное явление. Теории о происхождении объекта разнились — от необычного дрона, до Вифлиемской звезды и даже ангела.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.

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