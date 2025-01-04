В ЕС предупредили об ответных мерах на возможные пошлины от Трампа

ЕС может поднять налоги для цифровых гигантов США в случае пошлин от Трампа

Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предупредил о возможном введении ЕС ответных мер на потенциальное повышение пошлин на европейские товары со стороны США при возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Вебер заявил, что ЕС готов к сценарию, озвученному Трампом, предусматривающему введение 20-процентных пошлин на европейский экспорт, и рассматривает возможность повышения налогов для американских цифровых гигантов в качестве контрмеры.

При этом депутат подчеркнул стремление ЕС избежать торговой войны, отмечая, что текущая ситуация, при которой американские IT-компании получают огромные прибыли в ЕС, уплачивая при этом минимальные налоги, является несправедливой.

Однако, по словам Вебера, готовность к ответным действиям — это демонстрация решимости и уверенности ЕС в защите своих экономических интересов.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины для стран — членов Европейского союза, если они не начнут покупать американские энергетические ресурсы.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады.