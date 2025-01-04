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Русскоязычный американец рассказал о тренировках в армии США

Русскоязычный американец сравнил службу в армии США с «Цельнометаллической оболочкой»
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Stephen B. Morton/AP

Служивший в армии США русскоязычный американец Алексей рассказал «Газете.Ru», что первые 10 недель в армии напоминают фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка».

«Все проходят одинаковый курс базовой боевой подготовки — 10 недель. Это постоянная муштра, на тебя орут, вы начинаете качаться, заниматься. Один сержант у нас ходил с палкой, как у шамана, на ней был череп. Солдаты ползут грязные, все в говне — тогда еще дождь был. Ползти надо как можно ниже к земле, но так, чтобы винтовка осталась чистой. Мы ползем, а он ходит, машет посохом этим и орет: «Ползите, мои черепахи, ползите!» — поделился Алексей.

По его словам, первое время сержанты могут разбудить солдат и в два часа ночи.

«Главный принцип — спишь, когда можешь. Командиры говорят: «Если мы вас найдем, то это будет «bad day» — значит, что будет потно», — рассказал мужчина.

Подробнее о том, как в ВС США относятся к русскоязычным и насколько настоящие сержанты похожи на своих кинематографических прототипов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что прошедшие подготовку в США солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут угрожать внутренней безопасности Соединенных Штатов.

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