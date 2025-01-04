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Служивший в армии США русский рассказал об угрозе отправки на Украину

Русскоязычный американец заявил, что в армии США солдатам угрожали отправкой на Украину
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Jeremias Gonzalez/AP

Служивший в армии США русскоязычный американец Алексей рассказал «Газете.Ru», что после начала российской спецоперации инструкторы во время тренировок угрожали солдатам отправкой на Украину.

«Когда началась СВО, на тренировках нам стали говорить: «Ну все, театр войны, вы все туда пойдете!» Мы занимаемся, устали, а нам: «Вы слабые, вы все умрете!» Реально горячих точек, куда нас могли отправить, немного, но первые недели бывало стремно», — рассказал Алексей.

При этом, по его словам, руководство заботилось, чтобы во время обучения молодые люди не испытывали лишний стресс, а после начала спецоперации ему предложили помощь.

«Меня вызвали и спросили: «Как ты, нормально? Как себя ощущаешь?». Мол, если что-то нужно, сразу говори, у нас есть военный священник, если хочешь, можешь с ним поговорить», — поделился мужчина.

В случае, если он не хочет продолжать службу, ему предложили отозвать контракт без негативных последствий.

Подробнее о том, как в ВС США относятся к русскоязычным и насколько настоящие сержанты похожи на своих кинематографических прототипов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не находятся на грани прямого столкновения с Россией.

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