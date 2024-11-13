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США начали расследование в отношении российских клиентов швейцарского банка

США начали расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse

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Global Look Press

Министерство юстиции США начало расследование в отношении российских клиентов швейцарского банка Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что речь может идти о нарушении санкций. Сообщается, что швейцарский банк уже провел переговоры с представителями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которые поблагодарили кредитную организацию за сотрудничество. Credit Suisse — швейцарский банк, где состоятельные россияне предпочитали открывать счета до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адеймо в июне текущего года заявлял, что эффективности антироссийских санкций можно будет добиться только при соблюдении бизнесом ограничений. Он подчеркнул, что частный сектор сделал уже многое для помощи Западу, но необходимо сделать больше. Адеймо считает этот механизм «засыпанием песка в шестеренки российской военной машины».

Ранее в России прекратили работу три американских сервиса.

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