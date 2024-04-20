На Украине ограничили работу онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино в стране. Соответствующий документ опубликован на его сайте

В указе говорится, что кабмин Украины должен в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время.

Также главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) предписано ввести запрет на доступ военных к онлайн-казино и другим игровым заведениям.

16 апреля Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос угрозы безопасности страны из-за распространения онлайн-казино.

29 марта петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино, которую разместили на сайте Зеленского, за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги. Интернет-издание «Инсайдер UA» сообщило, что в 2023 году украинцы ежедневно проигрывали в онлайн-казино $10,18 млн.

Ранее боец ВСУ сбежал в российский плен из-за лудомании.