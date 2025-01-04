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Продвижение мазута зафиксировано на север вдоль Крымского побережья

В Севастополе рассказали о продвижении мазута на север вдоль Крымского побережья
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Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Продвижение мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе зафиксировано на север вдоль Крымского побережья. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем», — написал он.

Развожаев уточнил, что на берегу пляжа «Звездный берег» был обнаружен мазут на площади примерно 100 кв. м. На берегу пляжа «Голубая бухта» также обнаружены пятна мазута.

15 декабря «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях сильного шторма. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

4 января сообщалось, что в реку Кубань выпустили 200 птиц, спасенных после разлива мазута в Керченском проливе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы.

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