На рынке в Китае заживо сгорели восемь человек

На овощном рынке в китайском Чжанцзякоу заживо сгорели восемь человек

На севере Китая в городе Чжанцзякоу на овощном рынке произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Эту информацию сообщает агентство Синьхуа.

«В результате возгорания, случившегося в субботу на рынке района Цяоси, восемь человек погибли, еще 15 пострадали», — говорится в сообщении.

Пожар был зафиксирован около восьми часов утра по местному времени. Оперативные службы и пожарные быстро прибыли на место происшествия, и огонь был потушен примерно через час. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы, их жизни вне опасности.

30 декабря в бюджетной гостинице Ember Hotel в Бангкоке случился пожар, в котором пострадало несколько туристов и местных жителей. Возгорание тушили пять экипажей пожарных автомобилей. Пожарным и персоналу гостиницы удалось спасти большинство постояльцев, но трое иностранных граждан не смогли выбраться. Еще пятеро иностранцев и два гражданина Таиланда получили ожоги и отравления продуктами горения.

Ранее у самого высокогорного города России произошел пожар.