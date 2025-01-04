У самого высокогорного города России произошел пожар

МЧС: в Кабардино-Балкарии возник пожар на склоне горы

В Кабардино-Балкарии возник пожар площадью 700 кв. м на склоне горы, возгорание возникло неподалеку от города Тырныауз. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

Пожар возник около 20:30. К тушению пожара было привлечено 26 человек и 6 единиц техники. Предположительной причиной возгорания было названо неосторожное обращение с огнем. Часть пожара, на площади 300 кв. м, уже удалось потушить.

«Сложности в тушении горения сухой травы связаны с крутизной склона, труднодоступностью и темным временем суток», — объяснили в ведомстве.

Подчеркивается, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако пожар виден с улиц Тырныауза. Неподалеку от загоревшейся горы расположен стадион «Баксан».

До этого на горе Броккен в Германии произошел пожар в курортной зоне.

Ранее спасатели вытащили из пожара в Симферополе семь кошек.