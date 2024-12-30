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При пожаре в Таиланде пострадали несколько туристов

Thairath: минимум семь человек пострадали при пожаре в Бангкоке
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Depositphotos

В бюджетной гостинице Ember Hotel в Бангкоке случился пожар, в котором пострадало несколько туристов и местных жителей. Об этом сообщил таиландский телеканал Thairath.

По данным канала, эта гостиница популярна у так называемых туристов-бэкпэкеров («рюкзачников»). Пожар начался на пятом этаже шестиэтажной гостиницы 29 декабря около 21:20 (17:20 мск).

Возгорание тушили пять экипажей пожарных автомобилей. Пожарным и персоналу гостиницы удалось спасти большинство постояльцев, но трое иностранных граждан не смогли выбраться. Еще пятеро иностранцев и два гражданина Таиланда получили ожоги и отравления продуктами горения.

Корреспонденты уточнили, что комната, в которой начался пожар, полностью выгорела. На пятом этаже гостиницы пожарные нашли женщину и двух мужчин. Всех троих спасти не удалось. Их гражданство и имена пока не установлены, так как при них не было никаких документов — вероятно, они сгорели во время пожара.

Большинство из 75 постояльцев отеля спасли сотрудники гостиницы, которые вывели их на улицу сразу после начала возгорания, остальных спасали пожарные.

По данным телеканала, из семи пострадавших двое — сотрудники гостиницы. Двое пострадавших являются гражданами Германии, один — гражданин Японии и еще один — гражданин Китая. Гражданство еще одного иностранца, получившего ожоги, пока не озвучили.

Ранее в Канаде пассажирский самолет загорелся после посадки.

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