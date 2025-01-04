Главред РБК рассказал о потасовке с наркоманами

Продавцы наркотиков нередко оставляют свой товар «по углам и ящикам» российских подъездов, где их находят наркопотребители и используют прямо на месте. Историю о потасовке с ними рассказал в своем Telegram-канале главный редактор РБК Петр Канаев.

«Я так понял, что подъезды стали огромной розничной сетью для наркоманов. Продавцы раскладывают закладки по углам и ящикам, наркоманы тут же разворачивают готовые наборы и колются», — пояснил Канаев.

Главред РБК также поделился историей о том, как на новогодние каникулы вышел на «адский рев», который раздавался в подъезде в 3 часа ночи. Выяснилось, что шум исходит от двух «остекленевших и невменяемых» наркоманов. В итоге одного из них удалось выгнать из подъезда, при этом он грозил залить перцем.

«Второй побежал наверх. В руке у него было что-то, на вид как заточенный штырь. Наверное, повезло, что он убежал», — указал Канаев.

После инцидента на лестнице подъезда остались шприцы и обгоревшая фольга. Приехавшие на вызов полицейские посоветовали Канаеву в следующий раз не выходить.

«Это не 90-е. Москва, через два двора — центр Росгвардии. Через дорогу — ФГУП «Охрана», — отметил главред РБК, добавляя, что подобное «много хуже ковида» и призывая «выдавливать эту дрянь».

Ранее в Подмосковье зафиксировали массовые отравления наркотиками.