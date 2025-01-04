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В Петербурге пенсионер помыл руки и попал в реанимацию

78.ru: в Петербурге пенсионер обварился в ванной
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Красносельского района Петербурга попал в больницу, обварившись кипятком в ванной. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Партизана Германа, в медицинское учреждение с ожогами рук и ног был доставлен 91-летний мужчина. Скорую помощь родственнику вызвал внук, который приехал навестить деда. Выяснилось, что пенсионер пошел мыться и обварился кипятком.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации. Он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее четырехлетняя девочка обварилась кипятком из кувшина в Петербурге.

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