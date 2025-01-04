Apollo News: посещать женские сауны в ФРГ смогут только «биологические женщины»

В ФРГ изменили правила посещения женских саун, теперь их смогут посещать только «биологические женщины». Об этом сообщает портал Apollo News.

«Только лица с соответствующими основными половыми признаками имеют право входить в эту сауну, особенно в женскую сауну», — говорится в публикации.

Отмечается, что пол, внесенный в документы, например, паспорт, не имеет решающего значения.

До этого Reuters сообщало, что демократ Сара Макбрайд, предварительно, стала первым открытым трансгендером (ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), избранным в палату представителей США.

34-летняя сенатор в сентябре выиграла предварительные выборы в округе Делавэр.

Макбрайд стала первым открытым трансгендером, занявшим пост сенатора штата после избрания в 2020 году, первой выступила на съезде национальной политической партии США в 2016 году и первой прошла стажировку в Белом доме в 2012 году при президенте Бараке Обаме.

Ранее Маск назвал «безумными» тюремные сроки за «неправильный» гендер человека.