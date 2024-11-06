Демократ Сара Макбрайд, предварительно, стала первым открытым трансгендером (ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), избранным в палату представителей США. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на прогноз Edison Research.

По данным Associated Press, после подсчета 87% голосов Макбрайд, набрав 57,8%, побеждает своего соперника от республиканцев.

34-летняя сенатор в сентябре выиграла предварительные выборы в округе Делавэр.

Макбрайд стала первым открытым трансгендером, занявшим пост сенатора штата после избрания в 2020 году, первой выступила на съезде национальной политической партии США в 2016 году и первой прошла стажировку в Белом доме в 2012 году при президенте Бараке Обаме.

Сенатор выросла в Уилмингтоне, штат Делавэр, и совершила каминг-аут в 2011 году.

5 ноября, помимо президента США, американские избиратели выбирают сенаторов и конгрессменов. Избирательная кампания затрагивает 33 из 100 сенаторов. Победители выборов составят 119-й конгресс США. Срок пребывания сенаторов в должности — с 3 января 2025 года по 3 января 2031 года.

Ранее Маск назвал «безумными» тюремные сроки за «неправильный» гендер человека.