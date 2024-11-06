Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый открытый трансгендер появится в сенате США

Reuters: первый открытый трансгендер Макбрайд стал членом конгресса США

close
Rachel Wisniewski/Reuters

Демократ Сара Макбрайд, предварительно, стала первым открытым трансгендером (ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), избранным в палату представителей США. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на прогноз Edison Research.

По данным Associated Press, после подсчета 87% голосов Макбрайд, набрав 57,8%, побеждает своего соперника от республиканцев.

34-летняя сенатор в сентябре выиграла предварительные выборы в округе Делавэр.

Макбрайд стала первым открытым трансгендером, занявшим пост сенатора штата после избрания в 2020 году, первой выступила на съезде национальной политической партии США в 2016 году и первой прошла стажировку в Белом доме в 2012 году при президенте Бараке Обаме.

Сенатор выросла в Уилмингтоне, штат Делавэр, и совершила каминг-аут в 2011 году.

5 ноября, помимо президента США, американские избиратели выбирают сенаторов и конгрессменов. Избирательная кампания затрагивает 33 из 100 сенаторов. Победители выборов составят 119-й конгресс США. Срок пребывания сенаторов в должности — с 3 января 2025 года по 3 января 2031 года.

Ранее Маск назвал «безумными» тюремные сроки за «неправильный» гендер человека.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами