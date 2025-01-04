Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой

Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока. Об этом рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что балетки, сандалии, угги подходят только для ходьбы по рельефной поверхности.

По ее словам, для формирования и сохранения правильного свода стопы нужно носить обувь с небольшим каблуком — супинатором.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Газете.Ru», что зимой не стоит носить кроссовки и кеды — такая обувь может привести к заболеваниям. По словам специалиста, проблема заключается в материалах, из которых изготовлена легкая обувь, и в разнице температур.

По словам врача, сейчас в России стоит «коварная погода». Важно внимательно следить за своим здоровьем, разница между дневной и вечерней температурами может привести к переохлаждению.

Врач отметила, что своевременная профилактика, консультации у иммунолога и аллерголога, а также правильный выбор одежды и обуви помогут избежать многих проблем.

Ранее россиянам дали советы, как заботиться о сохранении обуви этой зимой.