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Порошенко перепутал американского политика с покойной поп-звездой

Порошенко перепутал политика Майка Джонсона с певцом Майклом Джексоном

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко, призывая в Раде к запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ), допустил досадную ошибку, перепутав спикера нижней палаты Конгресса США Майка Джонсона с поп-исполнителем Майклом Джексоном. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

«Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ – это удар в сердце Украины», – приписал Порошенко слова политика певцу.

Отмечается, что в Telegram-канале Порошенко размещена видеозапись данного выступления, но в ней отсутствует фрагмент с ошибкой. При этом в расшифровке речи экс-президента он уже припоминает высказывание Джонсона.

До этого вице-президент бразильского футбольного клуба «Фламенго» Маркос Браз перепутал председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева с бывшим президентом России, а ныне заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Ранее Байден признал, что часто ошибается и путает имена.

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