На видео попало, как автомобиль ушел под воду в Приморье

В Приморье на видео попало, как машина ушла под воду во время рыбалки

В Приморье возле поселка Тавричанка автомобиль провалился под лед во время рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Корка на реке Тавричанка возле поселка с таким же названием треснула и начала ломаться, как только по ней зашуршали колеса. Водитель попытался выскочить из салона, но, чтобы спастись, пришлось исполнять акробатические этюды», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как автомобиль провалился под воду, при этом машина утонула не полностью. Водитель пытался эвакуироваться из тонущего транспорта. Сначала он встал на порог и открыл две двери. После этого мужчина руками оперся на них и забрался на крышу автомобиля. В этот момент машина начала плыть и уходить под воду, но водитель успел прыгнуть на лед и отползти дальше от места происшествия.

Местные жители утверждают, что на этом месте реки глубина небольшая, поэтому утонуть невозможно.

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