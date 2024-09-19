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Отрекшуюся от престола королеву Дании госпитализировали

Ritzau: отрекшаяся от престола королева Дании Маргрете госпитализирована

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Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl/Reuters

Королева Дании Маргрете II, которая отреклась от престола в пользу сына, была госпитализирована в национальную больницу после падения в своей резиденции во Фреденсборге. Об этом сообщает газета Ritzau.

«Королева находится в хорошем состоянии с учетом обстоятельств, но в настоящее время пребывает под наблюдением врачей», — сообщил представитель пресс-службы дворца.

В публикации также отмечается, что королевская семья позже сообщит о состоянии королевы, когда поступит новая информация.

В январе Фредерик X стал новым королем Дании после того, как от престола отреклась его мать Маргрете II, которая правила до этого 52 года. Этот срок является самым долгим среди всех ее предшественников за всю историю королевства.

В январе «Газета.Ru» разбиралась в том, почему королева Маргрете II решила отойти от государственных дел, а также в том, как она правила и что известно о ее старшем сыне, теперь уже новом правителе Дании.

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