Королева Дании отреклась от престола. Причиной этому, возможно, стала измена

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола. В воскресенье, 14 января, она подписала Декларацию об отречении, передав обязанности монарха своему сыну Фредерику. «Газета.Ru» — о том, почему королева Маргрете II решила отойти от дел, как она правила и что известно о ее старшем сыне, теперь уже правителе Дании.

Почему королева Дании отреклась от престола

close 100% Королева Дании Маргрете II во дворце Кристиансборг, Копенгаген, Дания, 3 января 2024 года Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/Reuters

В Дании теперь официально новый король — свои полномочия сложила Маргрете II, передавшая трон сыну Фредерику. О своем желании оставить престол 83-летняя датчанка, которая после ухода Елизаветы II была единственной в мире правящей королевой и рекордсменкой по продолжительности нахождения на троне, объявила 31 декабря 2023 года. В своей новогодней речи на национальном телевидении она напомнила зрителям, что в феврале 2023-го перенесла операцию на спине. «Операция естественным образом подняла вопрос о будущем — не пришло ли время передать полномочия следующему поколению? — сказала королева. — 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, — я сойду с престола королевы Дании. Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику».

Отречение Маргрете II стало неожиданностью — не только для публики, но и для ее собственных сыновей, Фредерика и Иоахима. Как сообщала датская газета Berlingske, они узнали о планирующемся отречении матери за три для до ее новогодней речи, 28 декабря.

При этом еще в 2016 году королева заявляла, что никогда не отречется от престола. «Так всегда было: ты остаешься, пока ты жив. Так делали мой отец и его предки. Для меня это тоже важно», — говорила она.

Поэтому нынешнее отречение Маргрете II СМИ поспешили связать не только с состоянием ее здоровья, но и с проблемами в семье Фредерика, вокруг которого осенью поползли слухи о его измене супруге Мэри.

«Вероятно, что королева пошла на эти действия, потому что была в ужасе от того, что этот брак распадется и принцесса Мэри будет потеряна для королевской семьи. Это могло бы спровоцировать серьезные проблемы. Королева всегда высоко ценила Мэри», — заявил The Telegraph крупнейший британский специалист по королевской семье Дании Фил Дэмпьер. Он отметил, что объявление об отречении Маргрете II через два месяца после распространения слухов об измене кронпринца Фредерика — слишком большое совпадение. По мнению эксперта, после того как Фредерик и Мэри официально стали королем и королевой Дании, им придется преодолеть семейный разлад, к чему и стремится Маргрете.

close 100% Наследный принц Дании Фредерик и наследная принцесса Мэри во дворце Кристиансборг, Копенгаген, Дания, 3 января 2024 года Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Сообщения о предполагаемой внебрачной связи 55-летнего Фредерика появились осенью 2023 года, когда наследник престола летал в Мадрид с частным визитом, пока его жена находилась в Нью-Йорке. Испанский таблоид Lecturas опубликовал снимки папарацци, на которых кронпринц был запечатлен в компании актрисы из Мексики Женовевы Касановой. Предполагалось, что пара провела вместе ночь в квартире женщины. Актриса эти утверждения опровергла, а королевский дворец Дании воздержался от комментариев.

Чем Маргрете II занималась на престоле

close 100% Королева Дании Маргрете II, 2023 год Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl/Reuters

Королева Маргрете II вступила на престол 14 декабря 1972 года — в день кончины своего отца, короля Фредерика IX. Она смогла занять трон благодаря принятой в 1953 году поправке в Акт о наследовании, разрешившей получать престол женщинам — правда, только в случае, если у них нет братьев. (К слову, в 2009-м была внесена новая поправка — и теперь старшая дочь монарха становится королевой, даже если в семье есть мальчики.)

Старшая дочь Фредерика IX из династии Глюксбургов и шведской принцессы Ингрид поначалу не пользовалась популярностью в народе, как и сама монархия: в 1972 году лишь 42% датчан высказывались за ее сохранение. Однако со временем уровень поддержки королевской семьи в стране вырос в разы — в 2022 году монархию поддерживали уже 85% датчан.

За период правления королевы Маргрете II в стране 25 раз сменилось правительство, она успела поработать с 11 премьерами. Все это время ее обязанности не отличались от тех, что выполняет любой другой глава королевского дома при конституционной монархии. Хотя королева подписывала все законы, в действие они вступали только после утверждения кабинетом министров. Сама же Маргрете II была обязана сохранять полную лояльность правительству.

Роль монарха оставалась представительской — задачей королевы было выступать от имени Дании за рубежом и ездить с визитами по стране. Ее можно было видеть на многочисленных публичных мероприятиях — выставках, юбилеях, вручениях наград. Кроме того, под патронажем Маргрете II были общественные организации. Частью работы королевы также являлись приемы, которые она организовывала в своих резиденциях, — концерты, вечеринки по случаю дня рождения и Нового года, визиты иностранных гостей.

close 100% Королева Великобритании Елизавета II и королева Дании Маргрете II в Копенгагене, Дания, 1979 год Keystone Press Agency/Global Look Press

Находясь на троне, Маргрете II 54 раза отправлялась с официальным визитом за рубеж и 58 раз принимала иностранных гостей. Первыми странами, которые посетила королева (уже в 1973 году), были Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия. Последним государством, принявшим Маргрете II в качестве датской королевы, стала Германия — тур состоялся в 2021-м.

Что еще известно о королеве Маргрете II

close 100% Королева Маргрете II за работой над дизайном костюмов Netflix

До вступления на трон Маргрете II прошла курсы обучения в нескольких учебных заведениях. В 1960 году, сдав экзамен по философии в Копенгагенском университете, она отправилась в Кембриджский университет в Великобритании, чтобы изучать археологию и историю Древнего мира. С 1961-го по 1962 год она занималась политологией в Орхусском университете в Дании, в 1963-м посещала Сорбонну в Париже, в 1965-м — стала слушательницей Лондонской школы экономики. Королева говорит на датском, английском, французском, немецком и шведском языках, а также может изъясняться на фарерском.

Маргрете II также известна своей любовью к декоративно-прикладному искусству — она пробовала себя в качестве художника по костюмам и сценографа, занимается вышивкой и декупажем. А еще она знаменитый художник-иллюстратор. Еще будучи принцессой, во время учебы в Кембридже, она создала иллюстрации к «Властелину колец» Джона Толкина. В 1970 году Ее Высочество отправила писателю свои рисунки, подписав их псевдонимом Ингрид Гратмер. И хотя Толкин не любил, когда иллюстрировали его книги, — он считал, что читатель должен самостоятельно воображать созданный им мир, — после смерти писателя в архивах нашли рисунки Маргрете, на которых рукой фантаста были оставлены одобрительные комментарии.

«Властелин колец» с иллюстрациями королевы пережил три издания — 1977-го, 2001-го и 2021 годов.

close 100% Издание романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец: Братство Кольца» с илллюстрациями королевы Маргрете II National Museum of Women in the Arts

В числе других увлечений Маргрете археология. В юности она вместе со своим дедом — королем Швеции Густавом VI Адольфом — участвовала в раскопках во время каникул в Италии.

Мужем королевы Маргрете был французский дипломат, граф Анри де Лаборд, в браке получивший имя принца Хенрика. С ним принцесса познакомилась во время учебы в Великобритании. У пары родились двое сыновей — принцы Фредерик и Иоахим. Детей последнего, к слову, в прошлом году лишили титула (их бабушка мотивировала это желанием дать внукам возможность «вести жизнь без ограничений, связанных с особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к королевскому дому Дании»), после чего Иоахим вместе с семьей переехал в США.

Кто стал новым королем Дании

close 100% Кронпринц Фредерик во время свадьбы с принцессой Мэри, 2004 год Ian Waldie/Getty Images

С 14 января 2024 года королевский трон Дании занимают старший сын Маргрете II — которого теперь следует называть королем Фредериком X — и его супруга королева Мэри.

Новый король родился еще в царствование своего деда и тезки Фредерика IX — 26 мая 1968 года. Высшее образование он получил в Орхусском университете, где изучал политологию. Также принц в течение года проходил обучение в США, в Гарварде, где его знали под именем Фредерика Хенриксена. Кроме того, он несколько месяцев стажировался в датской миссии ООН. Окончив университет, наследник престола получил пост первого секретаря посольства Дании во Франции. В начале 2000-х он прошел службу в армии — и, в частности, был обучен подводному плаванию.

В 2000 году принц Фредерик во время Олимпийских игр в Сиднее познакомился с будущей женой — австралийкой Мэри Дональдсон, работавшей тогда консультантом по маркетингу. В 2003-м королева Маргрете дала согласие на их брак, в 2004-м состоялась свадьба. Пара воспитывает четверых детей — в 2005-м родился Кристиан, в 2007-м появилась на свет Изабелла, а в 2011-м семья пополнилась двойняшками Винсентом и Жозефиной.

Новый король известен как борец с климатическими изменениями — он активно поддерживает научные разработки в области устойчивых источников энергии. Также Фредерик X способствует развитию спорта в стране, заседает в Международном Олимпийском комитете, участвует в марафонах. В 2013 году он, в частности, попробовал себя в гонке Iron Man в Копенгагене — наследник престола стал первым членом королевской семьи, который решился на это испытание.

Еще одним увлечением принца были экспедиции — в 1986 году он отправился в исследовательскую поездку в Монголию. В 2000-м принц Фредерик стал участником экспедиции в Гренландию, проехал 2795 км на собачьей упряжке. Задачей наследника престола было задокументировать на пленку это полярное путешествие.