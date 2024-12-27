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Компании в России стали реже проводить корпоративы

«Ведомости»: доля планирующих корпоративы компаний в России упала до 80%
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gooko/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании в 2024 году стали чаще отказываться от проведения новогодних корпоративов из-за желания сэкономить бюджет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков Русской школы управления (РШУ) и экспертов рекрутинговой компании Get Experts.

Как уточняется, за прошедший год доля компаний, начальники которых запланировали проведение новогодних встреч с коллегами, сократилась на 10 п.п. и составила 80%. Остальные 20% организаций либо отказались от корпоратива, либо еще не определились с выбором (9%).

В опросе поучаствовали в общей сложности более тысячи сотрудников и представителей руководства предприятий из различных сфер экономики.

Как показал во второй половине декабря опрос Битрикс24, большинство россиян (66%) подтвердили, что в их компании планируется празднование Нового года. При этом почти в каждой третьей компании участие в таком мероприятии считается обязательным. Дресс-код на новогодние вечеринки установлен в 26% компаний.

Ранее россияне рассказали об отношении к корпоративам.

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