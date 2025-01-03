Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калужской области трое мигрантов преследовали девочек и пугали их пистолетом

В Калужской области мигранты с игрушечным пистолетом приставали к детям
close
Global Look Press

Трое мигрантов с игрушечным пистолетом приставали к несовершеннолетним в Калужской области, сообщает Следком.

В сообщении ведомства говорится, что инцидент произошел в городе Белоусово. От действий мигрантов пострадали 12-летние девочки, которых злоумышленники сначала преследовали, а затем напугали выстрелами из игрушечного пистолета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий иностранных граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Личности подозреваемых устанавливаются.

Как уточняется, в 2025 году в России начнет действовать правило по сдаче биометрии иностранцами. Они будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска.

Ранее студент-мигрант затащил молодую саратовчанку в подвал и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами