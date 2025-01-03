В Калужской области трое мигрантов преследовали девочек и пугали их пистолетом

В Калужской области мигранты с игрушечным пистолетом приставали к детям

Трое мигрантов с игрушечным пистолетом приставали к несовершеннолетним в Калужской области, сообщает Следком.

В сообщении ведомства говорится, что инцидент произошел в городе Белоусово. От действий мигрантов пострадали 12-летние девочки, которых злоумышленники сначала преследовали, а затем напугали выстрелами из игрушечного пистолета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий иностранных граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Личности подозреваемых устанавливаются.

Как уточняется, в 2025 году в России начнет действовать правило по сдаче биометрии иностранцами. Они будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска.

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