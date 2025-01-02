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Студент-мигрант затащил молодую саратовчанку в подвал и изнасиловал

«СарИнформ»: в Саратове мигранта заподозрили в изнасиловании девушки в подвале
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Depositphotos

В Саратове студента-мигранта заподозрили в изнасиловании 22-летней девушки в подвале дома. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «СарИнформ».

По информации издания, инцидент произошел 31 декабря. Предварительно, иностранец затащил молодую местную жительницу в подвал одного из домов на Комсомольской улице и изнасиловал ее.

После произошедшего девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она рассказала, что не была знакома с нападавшим. Полицейские установили подозреваемого и поймали его. Оказалось, что мигрант проживает в стране по студенческой визе, которая действует до декабря текущего года. Сообщается, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нападение на представителя власти и кражу.

Во время допроса иностранец признался в совершенном в отношении девушки преступлении. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ранее россиянин спас возлюбленную от насильников, которые его за это обстреляли.

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