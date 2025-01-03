ФБР предупредило о возможных подражателях теракта в Новом Орлеане

ФБР и министерство нацбезопасности США предупредили о потенциальной угрозе новых нападений от подражателей теракта в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали... бюллетень, предупреждающий... о потенциальных подражателях, пытающихся повторить ужасающую атаку с тараном и стрельбой, произошедшую... в Новом Орлеане», — сказано в тексте.

Нападение произошло в среду в городе Новый Орлеан. Пикап белого цвета въехал в толпу людей на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемый объехал все выставленные преграды и быстро поехал по улице, одновременно стреляя по прохожим на протяжении примерно трех кварталов. После ДТП водитель вышел из машины и открыл огонь по людям.

Ранее Трамп назвал наезд машины на толпу в Новом Орлеане актом чистого зла.