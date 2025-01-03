Число украинцев, готовых на территориальные уступки, выросло за год в 2 раза

Число украинцев, готовых уступить территории ради мира, за год выросло вдвое

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), число граждан Украины, готовых пойти на территориальные уступки ради достижения мира, значительно увеличилось за последний год. Данные опроса приводит РИА Новости.

Исследование показывает, что на декабрь 2024 года 38% опрошенных украинцев были готовы на территориальные уступки, в то время как в декабре 2023 года таких респондентов было 19%, а в сентябре 2022 года — всего 8%.

Одновременно наблюдается исторически низкий уровень граждан, не готовых к уступкам территорий — 51%. В сентябре 2022 года этот показатель составлял 87%, что свидетельствует о значительном сдвиге в общественном мнении.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 2 по 17 декабря 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 985 респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.

На днях сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

Ранее МИД Украины ответил президенту Словакии после слов о территориальных уступках.