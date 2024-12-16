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МИД Украины ответил президенту Словакии после слов о территориальных уступках

МИД Украины резко ответил президенту Словакии на слова о территориальных уступках

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Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий ответил на слова президента Словакии Петра Пеллегрини о том, что Киеву будет необходимо пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта. Представитель ведомства напомнил, что произошло, когда «словацкую землю отдавали агрессору».

«В последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира, – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам», — заявил Тихий.

Вероятно, представитель МИД Украины говорит о Мюнхенском соглашении 1938 года между Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини, согласно которому Чехословакия должна была уступить гитлеровской Германии в течение 10 дней Судетскую область, следуя политике умиротворения агрессора.

До этого президент Словакии заявил, что Украине придется отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта. По словам главы государства, чтобы говорить о мире на Украине, надо быть реалистом.

Пеллегрини подчеркнул, что его мнение основано на актуальных данных о ситуации в зоне боевых действий. Как сказал словацкий лидер, он получает соответствующую информацию каждый день.

Ранее президент Словакии заявил о риске появления группировок с Украины в стране.

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