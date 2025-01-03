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«Не в первый раз»: в Оренбурге посетители фитнес-клуба пострадали от удара током в джакузи

Посетителей фитнес-клуба в Оренбурге ударило током в джакузи
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Depositphotos

В Оренбурге посетители фитнес-клуба обратились за медицинской помощью после визита в джакузи. Об этом mk.ru рассказала одна из клиенток.

По словам пострадавшей, инцидент произошел в одном из городских фитнес-клубов с «очень высокой» стоимостью абонемента. 2 января девушка пришла туда с подругой, в тот момент в джакузи находились и другие люди.

«Как шарахнуло! Погас свет. Мы закричали, начали выбираться из воды. У меня скрючило ногу. Подруге вызывали скорую помощь. Такое в этом клубе уже не в первый раз. Джакузи периодически пробивает, так как нет защиты», — заметила собеседница издания.

В полиции подтвердили, что организацию периодически штрафуют из-за аналогичных ЧП, но клуб продолжает принимать клиентов. Несмотря на произошедший накануне инцидент, сегодня клуб работает в обычном режиме.

Ранее в Ленобласти трехлетнего ребенка отбросило на два метра из-за удара током.

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