Пьяная москвичка ограбила салон красоты и попала на видео

В Москве женщина вломилась в салон красоты и забрала с собой косметику

Женщина проникла в салон красоты на востоке Москвы, разбив дверь, и похитила косметику, сообщили в столичной прокуратуре.

Утром сотрудники салона красоты на Первомайской улице пришли на работу и заметили следы присутствия неизвестных. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что ночью в помещение проникла женщина, которая разбила дверь и похитила косметические средства на более чем 20 тыс. рублей.

Личность подозреваемой быстро установили, а ее саму задержали. В разговоре с правоохранителями она призналась, что не помнит детали ночного происшествия, так как была пьяна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, за кражу с незаконным проникновением в помещение 32-летней москвичке грозит до пяти лет лишения свободы.

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