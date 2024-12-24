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Россиянин с ножом ворвался в супермаркет и украл две бутылки спиртного

В Уфе задержали грабителя, который похитил из магазина спиртное, угрожая ножом
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Башкирии местный житель решил ограбить магазин и попался сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в магазине «Монетка», в помещение торговой точки ворвался молодой мужчина. Угрожая продавцам ножом, он похитил с витрины две бутылки дорогого алкоголя и скрылся. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, на место прибыл наряд Росгвардии.

Грабителя удалось задержать в одном из соседних дворов, им оказался 29-летний местный житель. Известно, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление, задержанный передан сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Петроградском районе Петербурга задержали местного жителя, который устроил погром в магазине и заснул, упав на платья. Мужчина разбил стеклянную входную дверь, переворачивал мебель и стойки с женской одеждой, выкрикивал имя «Валера», а затем уснул, упав на стойку с платьями. 41-летнего гражданина задержали. Сумма причиненного им ущерба устанавливается.

Ранее пенсионерка украла 15 млн рублей из кассы магазина, в котором работала.

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