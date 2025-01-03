В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую ГАЭС в мире

В Китае в конце 2024 года запустили крупнейшую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) в мире. Об этом пишет Xinhua, передает «Интерфакс».

Оператором станции является оператор China National State Grid. Станция рассчитана на выработку 6,61 млрд кВт.ч электроэнергии в год. С 2021 года установленные до этого блоки электростанции выработали около 8,62 млрд кВт.ч электроэнергии. Предполагается, что станция позволит ежегодно экономить 480,8 тыс. тонн условного топлива в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн тонн в год.

До этого компания China Three Gorges Renewables Group объявила о планах построить уникальную по эффективности солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт. Строительство должно начаться в сентябре этого года и завершиться в 2027 году.

Для сравнения: три крупнейшие солнечные электростанции в мире имеют мощность около 3 ГВт каждая, и все они расположены в Китае. Новая солнечная электростанция будет построена во Внутренней Монголии на севере Китая и будет передавать электричество по линиям сверхвысокого напряжения.

Ранее в Китае нашли самую большую и богатую гробницу правителя древнего царства Чу.