Тюменские подростки напали на пенсионера и сняли это на видео

В Тюмени подростки сняли на видео издевательства над нетрезвым мужчиной

В Тюмени подростки сняли на видео свое нападение на пенсионера. Ролик появился в Telegram-канале «ЧС Тюмень».

Судя по записи, трое школьников намеренно выбрали жертву, находящуюся в фактически беспомощном состоянии, и открыто заявили, что собираются навредить незнакомому человеку. При этом они даже не пытались скрыть свои лица.

Автор ролика передал камеру своим приятелям и стал забрасывать мужчину снежками и ледышками. Кроме того, он так сильно толкнул пострадавшего в спину, что он упал и ударился о бортик корта. Местные жители рассказали, что инцидент произошел неподалеку от школы №5.

Как заявили изданию 72.ru в УМВД, заявление по поводу случившегося в полицию не поступало. Тем не менее сотрудники ведомства уже начали проверку.

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