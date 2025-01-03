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Эксперт РОЦИТ заявил о готовности России к глобальным изменениям в сфере ИТ

Эксперт РОЦИТ Массух: Россия продолжает укреплять свой цифровой суверенитет
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Shutterstock

Итоги 2024 года в сфере ИТ показывают, что российский бизнес и пользователи оказались готовыми к глобальным изменениям, заявил эксперт РОЦИТ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух.

Он отметил, что Россия продолжает следовать по пути укрепления своего цифрового суверенитета.

«В 2025 году курс на создание и использование отечественных продуктов, безусловно, будет продолжен», — сказал Массух.

Он добавил, что Россия имеет полноценную линейку программных продуктов практически во всех классах программного обеспечения.

«Здесь с нами могут сравниться только Китай и США. Наши ИТ-компании уже давно доказали, что способны создавать конкурентоспособные продукты, которые востребованы в России и за рубежом», — отметил Массух.

По словам члена общественного совета при Минцифры России, исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председателя Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РФ Николая Комлева, с середины 2023 и весь 2024 году ИИ-бизнес в России успешно реализовывал свой потенциал.

«В России быстро развиваются ERP, CRM, MES-системы, операционки и СУБД. Отдельно можно отметить успехи в развитии отечественных онлайн-платформ, которые повышают уровень безопасности для пользователей, предлагая новые возможности», — сказал он.

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