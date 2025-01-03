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Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за беспилотников

ТАСС: «Яндекс» обязали закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак дронов
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Shutterstock

Суд потребовал от компании «Яндекс» закрыть доступ к фотографиям и картам одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России из-за регулярных атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Доступ к данным нужно исключить «путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, иных элементов завода)», отмечается в решении суда.

Неназванный завод только в 2024 году четырежды подвергался «вражеским атакам киевского режима с использованием БПЛА», в результате которых пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники получили ранения, пишет издание.

По данным агентства, представитель компании в судебном заседании возражал против закрытия доступа к данным, но суд пришел к выводу, что изложенные в исковом заявлении надзорного ведомства обстоятельства подрывают обороноспособность государства и оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов в Вооруженные силы РФ.

В бюджет государства с компании «Яндекс» взыскана госпошлина.

Новость дополняется.

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