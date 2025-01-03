Польские моряки заявили о сбоях сигнала GPS на Балтике

RMF: польские моряки сообщили о сбоях сигнала GPS на Балтике и на севере страны

Польские моряки рассказали о сбоях сигнала GPS на территории Балтийского моря и на севере страны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Бывают такие сбои, что на наших экранах все пропадает. Спутниковые компасы, даже радары: ничего не работает. Все чаще нам приходится возвращаться к традиционным методам навигации», — поделился рыбак из города Хель.

В частности, рыбаки стали чаще использовать традиционный компас, добавил мужчина.

Накануне сообщалось, что ученые NASA зафиксировали уникальное природное явление — разрыв магнитного поля Земли продолжительностью 17 часов. По словам исследователей, это событие началось 25 декабря 2024 года и стало беспрецедентным случаем в истории наблюдений.

Эксперты предупреждают, что такие разрывы магнитного поля могут повлиять на работу спутников и систем GPS. Дело в том, что изменения поведения магнитного поля могут «открывать путь» солнечному ветру, нарушающему функционирование систем спутниковой навигации.

Ранее аэропорты на востоке Финляндии перешли на навигацию 1960-х годов.