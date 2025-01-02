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С пляжей Кубани вывезли более 78 тыс. тонн загрязненного грунта после ЧП с танкерами

Губернатор Кондратьев: свыше 78 тыс. т грязного грунта увезли с пляжей Кубани
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Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

В Краснодарском крае с пляжей Анапы и Темрюкского района вывели более 78 тыс. т грунта, загрязненного после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, 43 тыс. т вывезенного грунта сейчас находятся на круглосуточной площадке для временного хранения в хуторе Воскресенском.

«Оттуда песок с нефтепродуктами отправляется на утилизацию на специальные предприятия», — рассказал глава края.

Он также выразил благодарность тем, кто в праздничные дни продолжает убирать пляжи после ЧП.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее разлив нефти добрался до Крыма.

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