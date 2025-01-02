Разлив нефти добрался до Крыма

В Крыму нашли два участка загрязнения побережья нефтью — в Ленинском районе и поблизости от Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 км», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что на место разлива нефтепродуктов уже выехали сотрудники экстренных служб, работает также специальная техника в количестве 48 единиц.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что с пляжей города-курорта Анапы вывезены 73 тыс. тонн замазученного песка, которые были загрязнены разливом нефтепродуктов.

Временная площадка, куда свозят загрязненный песок, сделана в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, ее площадь составляет более 2,8 га и она сможет принять не менее 200 тысяч тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.

Ранее Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы.