Москвичей призвали приготовить шубы и валенки из-за приближения настоящей зимы

В Центральной России настоящая зима наступит в январе, сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он признал, что декабрь разочаровал любителей русской зимы в Центральной России, поскольку примерно полмесяца в регионе наблюдалась оттепель с недобором осадков, а снежный покров был на 10 см ниже нормы.

По словам синоптика, середина зимы в столице будет студеной, а температура и количество осадков вернутся к привычным зимним показателям.

«В результате серии небольших волновых циклонов, которые словно «жемчуг» будут нанизаны на нить главного полярного фронта, протянувшегося на 5 тысяч километров, Москву почти ежедневно будет засыпать снегом», — утверждает Тишковец.

Он добавил, что сугробы будут расти как на «дрожжах» и к Рождеству их высота увеличится почти вдвое. Синоптик отметил, что первый «звонок» от зимы прозвучит 31 декабря, когда ожидаются снегопады, а в ночь на 1 января ударят морозы с температурой -1…-6°C. В последующие дни января они окрепнут, а на первой рабочей неделе после новогодних каникул температура может опуститься до -20°C. Тишковец призвал приготовить шубы и валенки, потому что тогда в Центральную Россию придет настоящая русская зима.

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