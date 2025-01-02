Петербуржцу разворотило руку взорвавшейся петардой

В Ленинградской области 41-летнему пьяному мужчине разворотило руку из-за неудачного взрыва петарды. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 1 января в деревне Ексолово. Петербуржец в состоянии алкогольного опьянения неудачно взорвал петарду, и пиротехника разворотила ему правую руку.

В результате пострадавшего на машине скорой помощи доставили в НИИ Джанелидзе. Врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию, а также обширную рваную рану правой кисти и повреждение четырех пальцев.

Медики оказали пациенту необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

До этого в Башкирии 11-летняя девочка чуть не лишилась глаза из-за пиротехники. Ребенка ударило в глаз фрагментами взорвавшейся петарды.

Ранее ребенок получил ожоги глаз и лица во время запуска петард в российском регионе.