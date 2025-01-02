Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржцу разворотило руку взорвавшейся петардой

«Фонтанка»: в Ленобласти мужчине разворотило руку взорвавшейся петардой
close
Shutterstock/InfinitumProdux/FOTODOM

В Ленинградской области 41-летнему пьяному мужчине разворотило руку из-за неудачного взрыва петарды. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 1 января в деревне Ексолово. Петербуржец в состоянии алкогольного опьянения неудачно взорвал петарду, и пиротехника разворотила ему правую руку.

В результате пострадавшего на машине скорой помощи доставили в НИИ Джанелидзе. Врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию, а также обширную рваную рану правой кисти и повреждение четырех пальцев.

Медики оказали пациенту необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

До этого в Башкирии 11-летняя девочка чуть не лишилась глаза из-за пиротехники. Ребенка ударило в глаз фрагментами взорвавшейся петарды.

Ранее ребенок получил ожоги глаз и лица во время запуска петард в российском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами